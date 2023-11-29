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07:01, 29 ноября 2023Путешествия

Россияне назвали лучшие города для жизни и путешествий

Казань и Краснодар назвали лучшими городами для жизни

Фото: Vadim Babenko / Unsplash

Какие города россияне считают лучшими для проживания, а какие для путешествий, помимо самых востребованных — Москвы и Санкт-Петербурга, узнали компания «НДВ Супермаркет Недвижимости» и сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

В опросе приняло участие около четырех тысяч респондентов. Каждый пятый опрошенный россиянин (21 процент) назвал Казань городом, который он готов рассмотреть или рекомендовать знакомым для постоянного проживания. Столько же респондентов (21 процент) не против переехать в Краснодар. В тройку направлений-лидеров вошел и Нижний Новгород. На переезд в этот город готовы 17 процентов респондентов.

На четвертом месте — Екатеринбург, за который проголосовало 11 процентов, на пятом — Новороссийск с долей в 8 процентов. В топ-10 городов также вошли Ростов-на-Дону (7 процентов), Новосибирск (6 процентов), Самара (4 процента), Красноярск (3 процента) и Уфа (2 процента). Помимо предложенных опросом вариантов, россияне выделяли среди перспективных для проживания такие города, как Сочи, Ялта, Владивосток, Зеленоградск и Калининград.

Отвечая на вопрос о том, какие города россияне посоветовали бы для туристических поездок, почти каждый второй респондент отметил Казань (48 процентов). В тройку лидеров также вошли Нижний Новгород (17 процентов) и Петропавловск-Камчатский (10 процентов).

Посетить с туристической поездкой Екатеринбург рекомендовали 7 процентов опрошенных, Краснодар — 6 процентов. В топ-10 также вошли Самара (4 процента), Ростов-на-Дону (3 процента), Новороссийск и Уфа (по 2 процента), Барнаул (1 процент). Среди привлекательных направлений для отдыха вне предложенных вариантов респонденты выделили Сочи, Калининград, Зеленоградск, Кисловодск, Пятигорск и Иркутск.

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Ранее россияне перечислили лучшие города для построения карьеры. Они выделили Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород. Среди городов, в которых тяжело построить карьеру, чаще всего называли Кемерово, Новокузнецк, Оренбург и Пензу.

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      Екатерина Смирная
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