Иностранец украл детей россиянина ради улучшения материального положения

В Новосибирске суд приговорил киргиза к 5 годам колонии за похищение детей

В Новосибирске суд приговорил 28-летнего гражданина Киргизии к пяти годам и одному месяцу колонии строгого режима за кражу трех детей своего знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Иностранца признали виновным по статьям 126 («Похищение человека») и 325 («Похищение документов») УК РФ.

По версии следствия, в декабре 2022 года осужденный решил украсть детей знакомого ради улучшения материального положения. За их возвращение он хотел получить выкуп в размере 15 тысяч рублей.

С 17 по 18 декабря 2022 года фигурант забрал несовершеннолетних, собрал документы на хозяина квартиры и его детей и отправился в Томск, откуда хотел вывезти детей за пределы России. Мужчину задержали на вокзале Томска.

Ранее в Красноярске были задержаны 32-летняя женщина и 28-летний мужчина, подозреваемые в похищении 26-летней знакомой для занятий проституцией.

