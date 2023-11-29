Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:45, 29 ноября 2023Мир

Конор Макгрегор стал голосом антимиграционных протестов в Ирландии

Fox: Макгрегор раскритиковал иммиграционную политику Ирландии после беспорядков

Фото: Andrew Couldridge / Action Images / Reuters

Боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор раскритиковал иммиграционную политику Ирландии после беспорядков, вспыхнувших в Дублине на прошлой неделе после нападения иммигранта с ножом на детей возле школы. Об этом сообщает Fox News.

Правительство Ирландии посчитало, что Макгрегор стал голосом антимиграционных протестов, и начало расследование в отношении бойца по разжиганию ненависти в интернете. Однако спортсмен заявил, что он не одобряет методы бунтовщиков, но понимает, что их разочаровало.

Макгрегор отметил, что этот случай связан не с миграцией, а с неудачной политикой правительства по обеспечению по защите и обеспечению безопасности жителей Ирландии. «Налицо настоящий провал в национальной безопасности. Нам нужна новая целевая группа, созданная для оценки всех въезжающих в Ирландию. И наши местные жители, и наши гости получат выгоду от такого спокойствия».

Кроме того, ирландец призвал создать организацию под названием «Защита Ирландии», которая будет заниматься депортацией из страны нелегалов и мигрантов-преступников.

Ранее ирландская полиция арестовала 34 протестующих во время беспорядков в Дублине. Сообщается, что последствия акции протесты огромны, бунтовщики разбивали и жгли магазины и автомобили.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Российскую модель и ее дочь убили в Турции. Их тела нашли завернутыми в простыни и связанными веревкой

      Дочь Урганта поделилась снимком топлес

      Глава ЕК заявила о выполнении Украиной почти всех требований для вступления в ЕС

      В российском регионе при атаке беспилотника пострадали два добровольца

      Игроки «Шахтера» и «Антверпена» устроили потасовку в матче Лиги чемпионов

      Спецоперация ФСБ по поимке готовившего подрыв военкомата попала на видео

      Раскрыт способ сделать покупку подарков на Новый год выгодной

      Названы максимальные зарплаты курьеров в России

      Считавшая себя бесплодной женщина забеременела в 39 и столкнулась с нападками

      Россиян призвали срочно избавляться от одного вида квартир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости