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12:40, 29 ноября 2023Россия

Кремль предрек Европе «очень серьезные последствия» в случае отказа от России

Песков: Европа может обойтись без РФ, но получит очень серьезные последствия

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Европа может обойтись без России, но получит «очень серьезные последствия». О таких итогах отказа от сотрудничества с РФ заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что в том случае, если Евросоюз решит отказаться от российского рынка, то потеряет свою конкурентоспособность.

«Европа может без России, но тогда Европа теряет свою конкурентоспособность, потому что тогда ей приходится те же товары, будь это энергоресурсы или еще что-то, покупать у других стран, но втридорога», — сообщил Песков.

Ранее Путин заявил, что Запад хочет расчленить и разграбить Россию. Эти два плана западных стран в отношении России он назвал во время выступления на открытии Всемирного русского народного собора.

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      Марк Леонов
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