Путин назвал два плана Запада в отношении России

Президент Путин заявил, что Запад хочет расчленить и разграбить Россию

Запад хочет расчленить и разграбить Россию. Эти два плана западных стран в отношении России назвал президент Владимир Путин во время выступления на открытии Всемирного русского народного собора. Трансляция речи российского лидера ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, Запад хочет разграбить Россию если не силой, то через смуту и раздробленность.

«Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия», — заявил Путин.

В той же речи Путин подчеркнул, что Украина и Запад борются не только с русскими, но и всеми населяющими Россию народами.