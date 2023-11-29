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17:48, 29 ноября 2023Бывший СССР

Литва призвала ограничить права России и Белоруссии в Интерполе

Глава МВД Литвы Билотайте призвала ограничить права РФ и Белоруссии в Интерполе

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте предложила ограничить права России и Белоруссии в Интерполе. Об этом она высказалась на проходящей в Вене 91-й сессии Генеральной ассамблеи организации, сообщает пресс-служба МВД республики.

Глава ведомства призвала Интерпол «сделать все возможное, чтобы такие недемократические государства, как Россия или Белоруссия, не пользовались членством в организации в своих политических целях». По ее словам, международная общественность не должна «мириться со злоупотреблениями каналами Интерпола для преследования в политических целях как своих граждан, так и граждан других стран».

Ранее сообщалось, что Нацполиция Харьковской области Украины начала передавать в Интерпол данные о сбежавших в Европейский союз гражданах. Как заявил начальник следственного управления полиции региона Сергей Болвинов, таким образом ведомство решило испытать схему, «как не дать предателям "осесть" и спрятаться в цивилизованном мире».

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      Алевтина Запольская
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