Мигранты толпой избили россиянина в автобусе и попали на видео

В Калининграде мигранты толпой избили мужчину на остановке и внутри автобуса

В Калининграде мигранты толпой избили ногами мужчину на остановке и внутри автобуса. Их действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Янтарный ДЛБ».

На появившемся видеоролике видно, как группа иностранцев пинает лежащего молодого человека. Затем россиянину удается подняться и забежать в автобус. Контролер и пассажир кричат водителю, чтобы тот поскорее закрыл двери. Сотрудник не успевает и мигранты оказываются в салоне. Они продолжают издевательства над мужчиной и вновь вытаскивают его на улицу.

Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту потасовки. Он также призвал руководителя СУ СК России по Калининградской области Дмитрия Бочарова контролировать ход расследования.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково два мигранта избили отказавшегося их довезти 76-летнего пенсионера.

Пострадавшего пожилого россиянина доставили в больницу с травмами.