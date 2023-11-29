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11:29, 29 ноября 2023Россия

Минобороны сообщило об изменении положения российских войск под Артемовском

Минобороны: российские войска заняли более выгодные позиции под Артемовском
СюжетРоссийские войска

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Армия России заняла более выгодные рубежи в районе Артемовска. Об изменении положения российских войск на донецком направлении сообщил официальный Telegram-канал Минобороны.

Военнослужащим удалось улучшить позиции, отразив три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские подразделения, уточнили в Минобороны.

Помимо этого, российские войска нанесли поражение ВСУ в районах Часова Яра, Клещеевки и Георгиевки. Суммарные потери украинской армии при этом составили до 135 человек.

Ранее российский боец рассказал, что ВСУ не используют бронетехнику в боях под Артемовском из-за угрозы ее уничтожения FPV-дронами. По его словам, украинская бронетехника перестала приближаться к российским позициям в районах Клещеевки, Андреевки и Артемовска.

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      Алан Босиков
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