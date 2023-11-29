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05:00, 29 ноября 2023Забота о себе

Мужчины и женщины вспомнили о самом отвратительном сексуальном опыте

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины на форуме Reddit рассказали о том, какой сексуальный опыт они считают самым отвратительным. О неприятных историях они вспомнили в разделе AskReddit.

Многие пользователи вспомнили о том, как их или их партнеров стошнило во время занятий любовью.

Девушка, с которой я встречался, делала мне минет. Мы оба довольно сильно напились красным вином. Она призналась, что хочет попробовать взять член глубоко в горло, но тут же задохнулась, и ее стошнило. Целой бутылкой вина на меня и мою кровать

shrugginпользователь Reddit

Один из мужчин рассказал, как решил заняться с едва знакомой девушкой сексом в пустыне посреди Техаса.

Оказалось, мы расположились на муравейнике огненных муравьев. Я не хотел прерывать минет, так что терпел их укусы сколько мог, стараясь кончить. Муравьи победили. Мы ушли, и я еще долго мучался от укусов

KingCalgonOfAkkadпользователь Reddit
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Одна из подписчиц форума призналась, что, когда была беременной, муж стал ласкать ее после того, как нарезал острый перец халапеньо.

Он помыл руки, обнял меня сзади и попытался приласкать меня рукой. Сначала все было хорошо, а потом я почувствовала жжение. Оказывается, мытья рук было недостаточно, сок халапеньо жег меня всю

future_chiliпользовательница Reddit

Ранее мужчины на форуме Reddit рассказали о вариантах ответов на обнаженные фото, присланные женщинами. Многие пользователи посоветовали отправлять женщине эмоциональные фантазии о желаниях, которые пробуждают подобные фотографии.

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      Александра Лисица
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