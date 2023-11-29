Мужчины и женщины вспомнили о самом отвратительном сексуальном опыте

Мужчины и женщины на форуме Reddit рассказали о том, какой сексуальный опыт они считают самым отвратительным. О неприятных историях они вспомнили в разделе AskReddit.

Многие пользователи вспомнили о том, как их или их партнеров стошнило во время занятий любовью.

Девушка, с которой я встречался, делала мне минет. Мы оба довольно сильно напились красным вином. Она призналась, что хочет попробовать взять член глубоко в горло, но тут же задохнулась, и ее стошнило. Целой бутылкой вина на меня и мою кровать shruggin пользователь Reddit

Один из мужчин рассказал, как решил заняться с едва знакомой девушкой сексом в пустыне посреди Техаса.

Оказалось, мы расположились на муравейнике огненных муравьев. Я не хотел прерывать минет, так что терпел их укусы сколько мог, стараясь кончить. Муравьи победили. Мы ушли, и я еще долго мучался от укусов KingCalgonOfAkkad пользователь Reddit

Одна из подписчиц форума призналась, что, когда была беременной, муж стал ласкать ее после того, как нарезал острый перец халапеньо.

Он помыл руки, обнял меня сзади и попытался приласкать меня рукой. Сначала все было хорошо, а потом я почувствовала жжение. Оказывается, мытья рук было недостаточно, сок халапеньо жег меня всю future_chili пользовательница Reddit

Ранее мужчины на форуме Reddit рассказали о вариантах ответов на обнаженные фото, присланные женщинами. Многие пользователи посоветовали отправлять женщине эмоциональные фантазии о желаниях, которые пробуждают подобные фотографии.