На российской дороге при столкновении 20 машин пострадали 12 человек

На ЕКАД в Свердловской области при столкновении 20 машин пострадали 12 человек

В Свердловской области на Екатеринбургской центральной автомобильной дороге (ЕКАД) в авариях столкнулись 20 машин, в результате чего пострадали 12 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, среди пострадавших два пассажира автобуса, который лоб в лоб столкнулся на трассе с КамАЗом. Из 12 пострадавших 9 человек госпитализировали, часть из них получила тяжелые травмы.

Причиной большинства аварий стал гололед. Из-за ДТП дорога практически парализована, скопилась большая пробка. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Башкирии на объездной дороге произошло ДТП с участием школьного автобуса, в результате которого пострадали семь человек. Внутри школьного автобуса находились десять детей в возрасте от 13 до 14 лет — они ехали на конкурс вместе с сопровождающим.