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14:10, 29 ноября 2023Ценности

Назван самый популярный модный бренд в мире

Lyst: марка Miu Miu стала самым популярным модным брендом в мире в 2023 году

Фото: Robert Way / Shutterstock / Fotodom

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самый популярный модный бренд в мире в 2023 году. Соответствующий материал появился на одноименном сайте.

Согласно исследованию, лидирующую позицию вновь занял итальянский бренд Miu Miu. При этом количество поисковых запросов, связанных с маркой, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 39 процентов.

В числе наиболее популярных вещей бренда оказались кардиган с логотипом компании и балетки.

Ранее в ноябре звездный стилист Алеко Надирян назвал россиянам самую востребованную вещь в мире. Речь идет о худи.

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      Алина Гостева
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