Стилист Алеко Надирян назвал россиянам самую популярную вещь в мире

Стилист Алеко Надирян назвал худи самой популярной вещью в мире

Звездный стилист Алеко Надирян назвал россиянам самую востребованную вещь в мире. Соответствующее интервью публикует «Газета.Ru».

Известно, что специалист запустил собственное шоу, в котором намерен оценивать качество предметов гардероба отечественных брендов. При этом отмечается, что темой первого выпуска стало худи, однако эксперт предстал в классическом пиджаке, состоящем из пиджака и брюк.

«Я не занимаюсь здесь [в шоу] рекламой. Было бы странно, если бы я надел худи какого-то определенного бренда. Худи как тему выбрал неслучайно, так как это самая популярная вещь в мире. Она есть у всех», — заключил Надирян.

Ранее в ноябре стилист Алеко Надирян перечислил россиянкам модные наряды для встречи Нового года. В первую очередь он посоветовал обратить внимание на платье-комбинацию из струящейся ткани в ярком красном цвете.