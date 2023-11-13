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15:52, 13 ноября 2023Ценности

Стилист перечислил россиянкам модные наряды для встречи Нового года

Стилист Алеко Надирян посоветовал встречать Новый год в юбке длины макси

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Российский звездный стилист Алеко Надирян перечислил россиянкам модные наряды для встречи Нового года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Девушки, чтобы 30 декабря не носиться по магазинам в поисках новогоднего платья, лучше подходить к выбору заранее. Собрал для вас варианты на разные случаи», — сообщил он, посоветовав обратить внимание на платье-комбинацию из струящейся ткани в ярком красном цвете.

Помимо этого, Надирян призвал встречать упомянутый праздник в сверкающей юбке длины макси. «Например, на корпоратив в сочетании с обычной белой рубашкой», — уточнил он.

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Кроме того, универсальными вариантами, по словам эксперта, являются платье с запАхом изумрудного цвета из атласной ткани или классические брюки и двубортный жакет синего цвета. «А дополнение к любому повседневному образу — ботфорты на шпильке. И даже простые джинсы с футболкой в сочетании с ботфортами будут смотреться [удачно]», — подытожил он.

Ранее в ноябре Владислав Лисовец также назвал россиянкам модные наряды для встречи Нового года. Специалист подчеркнул, что не стоит бояться надевать что-то очень праздничное. По его словам, уместно будут смотреться вещи длины макси и мини, а также откровенные наряды.

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      Екатерина Ештокина
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