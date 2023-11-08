Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:22, 8 ноября 2023Ценности

Владислав Лисовец перечислил россиянкам модные наряды для встречи Нового года

Стилист Лисовец посоветовал встречать Новый год в блестящем платье

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец перечислил россиянкам модные наряды, подходящие для встречи Нового года. Соответствующий комментарий публикует Teleprogramma.

В первую очередь эксперт посоветовал выбирать наряд, не опираясь на тренды. «Если вы спросите себя, как вы хотите выглядеть, то у вас в голове обязательно что-то сложится. Это может быть и черный костюм, и нарядное, блестящее, летнее и в цветочек платье. В новогоднюю ночь нужно быть в том, что близко вашему сердцу», — отметил он.

Помимо этого, Лисовец подчеркнул, что не стоит бояться надевать что-то очень праздничное. По его словам, уместно будут смотреться вещи длины макси и мини, а также откровенные изделия. «Потому что новогодняя ночь — это та самая ночь, когда вы можете на один вечер превратиться в настоящую принцессу», — пояснил собеседник издания.

Материалы по теме:
Околофутболка. Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Околофутболка.Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
26 августа 2021
Голый прием. Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Голый прием.Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
6 октября 2021

При этом специалист уточнил, что от аксессуаров стоит отказаться, если образ слишком нарядный. «А если платье у вас скромное, какого-то сдержанного цвета, то не бойтесь примерить на себя клипсы, колье, макияж, который раньше боялись сделать или считали, что это только для очень известных, очень богатых или очень именитых женщин», — высказался Лисовец.

В заключение эксперт рассказал, что актуальными трендами являются вещи из кожи и люрекса. Вдобавок он отменил популярность пайеток и блесток. «Если раньше я говорил, что нужно оставить ярче себя елку, то в нынешнее время вы можете блистать так же, как новогодняя елка. Кстати, дерево может быть украшено не так и нарядно», — подытожил он.

В октябре Лисовец назвал тренды в одежде на осень и зиму. По словам эксперта, в моде окажутся вещи в рок-н-ролльном стиле и стиле 2000-х годов.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия объявила в розыск судью МУС из-за ордера на «арест» Путина. За что еще преследуют членов международного суда?

      В отношении напавшего на женщину с ребенком мужчину с мачете возбудили дело

      Следователь раскрыл детали дела о взятке замглавы МВД Дагестана

      Доктор Мясников раскрыл отношение к своей популярности

      Кадыров пообещал уволить чиновников за незнание их детьми чеченского языка

      Минобороны сообщило об уничтожении пушки и артиллерийской установки из США

      Путин встал на одно колено для фото с детьми

      В сети объявили бойкот марке Dior после замены Беллы Хадид на израильскую модель

      Чиновники рассказали россиянам о пользе «дырок в полу» вместо унитазов

      Мужчина понадеялся на примету и разбогател

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости