Владислав Лисовец перечислил россиянкам модные наряды для встречи Нового года

Стилист Лисовец посоветовал встречать Новый год в блестящем платье

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец перечислил россиянкам модные наряды, подходящие для встречи Нового года. Соответствующий комментарий публикует Teleprogramma.

В первую очередь эксперт посоветовал выбирать наряд, не опираясь на тренды. «Если вы спросите себя, как вы хотите выглядеть, то у вас в голове обязательно что-то сложится. Это может быть и черный костюм, и нарядное, блестящее, летнее и в цветочек платье. В новогоднюю ночь нужно быть в том, что близко вашему сердцу», — отметил он.

Помимо этого, Лисовец подчеркнул, что не стоит бояться надевать что-то очень праздничное. По его словам, уместно будут смотреться вещи длины макси и мини, а также откровенные изделия. «Потому что новогодняя ночь — это та самая ночь, когда вы можете на один вечер превратиться в настоящую принцессу», — пояснил собеседник издания.

При этом специалист уточнил, что от аксессуаров стоит отказаться, если образ слишком нарядный. «А если платье у вас скромное, какого-то сдержанного цвета, то не бойтесь примерить на себя клипсы, колье, макияж, который раньше боялись сделать или считали, что это только для очень известных, очень богатых или очень именитых женщин», — высказался Лисовец.

В заключение эксперт рассказал, что актуальными трендами являются вещи из кожи и люрекса. Вдобавок он отменил популярность пайеток и блесток. «Если раньше я говорил, что нужно оставить ярче себя елку, то в нынешнее время вы можете блистать так же, как новогодняя елка. Кстати, дерево может быть украшено не так и нарядно», — подытожил он.

В октябре Лисовец назвал тренды в одежде на осень и зиму. По словам эксперта, в моде окажутся вещи в рок-н-ролльном стиле и стиле 2000-х годов.