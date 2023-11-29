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11:13, 29 ноября 2023Россия

Несколько человек пострадали во время мощного пожара в российском регионе

Во время мощного пожара на складе картона в Ярославле пострадали три человека
СюжетПожар в Москве:

Несколько человек пострадали во время мощного пожара на складе картона в Ярославле. Об этом со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону сообщает РИА Новости.

По данным агентства, травмы получили три человека. Были ли это спасатели или сотрудники склада, не уточняется.

Как сообщили в МЧС, площадь возгорания оценивается в полторы тысячи квадратных метров. У здания может обрушиться крыша.

«Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций. На месте работают 68 специалистов и 23 единицы техники», — сообщили в МЧС.

Ранее стало известно, что в Новой Москве мужчина и женщина упали с 11-го этажа жилого дома, спасаясь от пожара.

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      Марк Леонов
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