Несколько человек пострадали во время мощного пожара в российском регионе
Во время мощного пожара на складе картона в Ярославле пострадали три человекаСюжетПожар в Москве:
Несколько человек пострадали во время мощного пожара на складе картона в Ярославле. Об этом со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону сообщает РИА Новости.
По данным агентства, травмы получили три человека. Были ли это спасатели или сотрудники склада, не уточняется.
Как сообщили в МЧС, площадь возгорания оценивается в полторы тысячи квадратных метров. У здания может обрушиться крыша.
«Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций. На месте работают 68 специалистов и 23 единицы техники», — сообщили в МЧС.
Ранее стало известно, что в Новой Москве мужчина и женщина упали с 11-го этажа жилого дома, спасаясь от пожара.