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15:26, 29 ноября 2023Силовые структуры

При обстреле ВСУ Херсонской области пострадали девять российских полицейских

Mash: четверо полицейских погибли при обстреле ВСУ села в Херсонской области

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Девять полицейских получили тяжелые ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Юбилейного Херсонской области, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, четверых из них спасти не удалось, пятерых экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще 12 человек получили медицинскую помощь на месте.

Сообщается, что украинские солдаты стреляли из американской РСЗО Himars. Один из снарядов попал в здание, где временно располагалось ОМВД России «Новокаховский». В результате также были повреждены шесть служебных машин.

28 ноября ВСУ обстреляли село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области, под огонь попал частный жилой дом.

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      Илона Палей
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