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12:42, 28 ноября 2023Россия

Жилой дом попал под обстрел ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле ВСУ села Пороз

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавших нет, однако под огонь со стороны Украины попал частный жилой дом. В результате была посечена крыша и забор, выбиты окна. Проводится подомовой обход села.

Ранее, 23 ноября, в результате атаки дрона-камикадзе на приграничное село Козинка пострадал местный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и множественные порезы в области головы. Также осколок снаряда повредил голень россиянина.

16 ноября секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что с начала года Украина более 8000 раз обстреляла территории Белгородской, Брянской и Курской областей. По его словам, ущерб регионам Центральной России превысил семь миллиардов рублей.

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      Константин Лысяков
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