Жилой дом попал под обстрел ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле ВСУ села Пороз

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавших нет, однако под огонь со стороны Украины попал частный жилой дом. В результате была посечена крыша и забор, выбиты окна. Проводится подомовой обход села.

Ранее, 23 ноября, в результате атаки дрона-камикадзе на приграничное село Козинка пострадал местный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и множественные порезы в области головы. Также осколок снаряда повредил голень россиянина.

16 ноября секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что с начала года Украина более 8000 раз обстреляла территории Белгородской, Брянской и Курской областей. По его словам, ущерб регионам Центральной России превысил семь миллиардов рублей.

