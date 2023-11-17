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13:21, 17 ноября 2023Россия

В российском регионе из-за сбросившего взрывчатку дрона ВСУ начался пожар

Белгородский губернатор Гладков: дрон ВСУ сбросил взрывчатку в Новой Таволжанке

Фото: Alina Smutko /Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Новая Таволжанка Белгородской области, сбросив на территорию частного жилого дома взрывчатку. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, взрывчатка попала в хозяйственную постройку, в результате чего в ней начался пожар. «Также повреждения зафиксированы у соседнего домовладения: выбиты окна, посечены фасад и забор», — написал Гладков.

Он добавил, что на месте работают оперативные службы. Пострадавших среди мирного населения нет.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что с начала года Украина более 8000 раз обстреляла территории Белгородской, Брянской и Курской областей. По его словам, ущерб регионам Центральной России превысил 7 миллиардов рублей.

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      Константин Лысяков
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