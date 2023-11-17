В российском регионе из-за сбросившего взрывчатку дрона ВСУ начался пожар
Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Новая Таволжанка Белгородской области, сбросив на территорию частного жилого дома взрывчатку. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, взрывчатка попала в хозяйственную постройку, в результате чего в ней начался пожар. «Также повреждения зафиксированы у соседнего домовладения: выбиты окна, посечены фасад и забор», — написал Гладков.
Он добавил, что на месте работают оперативные службы. Пострадавших среди мирного населения нет.
Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что с начала года Украина более 8000 раз обстреляла территории Белгородской, Брянской и Курской областей. По его словам, ущерб регионам Центральной России превысил 7 миллиардов рублей.