Обстрелы ВСУ нанесли Центральной России ущерб в миллиарды рублей

Патрушев: ущерб Центральной России от обстрелов превысил семь миллиардов рублей

Ущерб от обстрелов регионов Центральной России со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала года превысил семь миллиардов рублей. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев, пишет РИА Новости.

По его словам, с января Украина совершила в Центральном федеральном округе (ЦФО) 128 терактов и более восьми тысяч раз обстреляла территории Белгородской, Брянской и Курской областей. По оценке Патрушева, ситуация в этой части страны остается сложной. «Значительный рост вражеских обстрелов российской территории со стороны Украины, диверсионной активности и террористических атак требует продолжения системной работы», — заявил он на совещании по безопасности ЦФО.

Секретарь Совбеза добавил, что большая часть терактов совершена с использованием беспилотников. При этом 50 преступлений террористической направленности удалось предотвратить.

В рамках совещания Патрушев также сообщил, что на фоне обострения угроз регионы России усилили работу систем противовоздушной обороны. Также были приняты дополнительные меры для защиты населения и инфраструктуры.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в случае продолжения постоянных обстрелов российской приграничных регионов на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет ВСУ от границы.

