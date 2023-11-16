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13:46, 16 ноября 2023Россия

Обстрелы ВСУ нанесли Центральной России ущерб в миллиарды рублей

Патрушев: ущерб Центральной России от обстрелов превысил семь миллиардов рублей
СюжетНаселение России:

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Ущерб от обстрелов регионов Центральной России со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала года превысил семь миллиардов рублей. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев, пишет РИА Новости.

По его словам, с января Украина совершила в Центральном федеральном округе (ЦФО) 128 терактов и более восьми тысяч раз обстреляла территории Белгородской, Брянской и Курской областей. По оценке Патрушева, ситуация в этой части страны остается сложной. «Значительный рост вражеских обстрелов российской территории со стороны Украины, диверсионной активности и террористических атак требует продолжения системной работы», — заявил он на совещании по безопасности ЦФО.

Секретарь Совбеза добавил, что большая часть терактов совершена с использованием беспилотников. При этом 50 преступлений террористической направленности удалось предотвратить.

В рамках совещания Патрушев также сообщил, что на фоне обострения угроз регионы России усилили работу систем противовоздушной обороны. Также были приняты дополнительные меры для защиты населения и инфраструктуры.

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      Сергей Истомин
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