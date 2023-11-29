Путин призвал ввести изучение искусственного интеллекта в школах

Путин: в российских школах нужно правильно выстроить программу изучения ИИ

Президент России Владимир Путин счел возможным изучение в школах искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает РИА Новости.

Он указал, что в Китае уже начали внедрять подобную практику. «Нам с учетом уровня образования в России это абсолютно нормально, по зубам», — выразил уверенность российский лидер, добавив, что для этого важно правильно выстроить школьные программы.

Также Путин отметил, что нельзя ограничиваться изучением ИИ в школах. «Надо работать "ширше и глыбже"», — сказал он.

24 ноября Путин заявил о значимости искусственного интеллекта (ИИ) для человечества. «С внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да во все сферы нашей жизни, человечество начинает новую главу своего существования», — отметил глава государства в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». По словам Путина, этот тезис «совершенно очевиден».