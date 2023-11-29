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19:17, 29 ноября 2023Россия

Путин рассказал об ошибке подсадившего Россию на технологическую иглу Запада

Путин: Россия довольно быстро слазит с технологической иглы Запада

Фото: Tron Le / Unsplash

Россия оперативно сокращает технологическую зависимость от Запада. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на III Конгрессе молодых ученых, его цитирует ТАСС.

Россия довольно быстро слазит с «технологической иглы», сказал глава государства.

Из-за действия внешних факторов российские производители получили возможность развивать собственное производство, пояснил свою мысль президент. «Если рынок появился, появился экономический стимул производить», — добавил он.

Ранее Путин назвал два плана Запада в отношении России. По его словам, намерения противников России заключаются в желании разграбить страну и разобщить ее население. В нынешнем виде Россия Западу не нужна, отметил глава государства.

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      Алан Босиков
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