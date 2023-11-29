Путин рассказал об ошибке подсадившего Россию на технологическую иглу Запада

Путин: Россия довольно быстро слазит с технологической иглы Запада

Россия оперативно сокращает технологическую зависимость от Запада. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на III Конгрессе молодых ученых, его цитирует ТАСС.

Россия довольно быстро слазит с «технологической иглы», сказал глава государства.

Из-за действия внешних факторов российские производители получили возможность развивать собственное производство, пояснил свою мысль президент. «Если рынок появился, появился экономический стимул производить», — добавил он.

Ранее Путин назвал два плана Запада в отношении России. По его словам, намерения противников России заключаются в желании разграбить страну и разобщить ее население. В нынешнем виде Россия Западу не нужна, отметил глава государства.