Россия лишилась места в совете ОЗХО

Россия лишилась места в исполнительном совете ОЗХО по результатам голосования

Россия лишилась места в совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), следует из результатов голосования, проведенного в ходе 28-й Конференции государств-участников организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Россия получила 65 голосов, в то время как для необходимого минимума требовалось 66 голосов. Также сообщается, что от Восточноевропейской группы места в исполнительном совете ОЗХО получили Литва, Польша и Украина.

Ранее Россия призвала Израиль поскорее ратифицировать Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). Отмечается, что Израиль подписал конвенцию, но не ратифицировал ее.

