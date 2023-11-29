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16:11, 29 ноября 2023Мир

Россия лишилась места в совете ОЗХО

Россия лишилась места в исполнительном совете ОЗХО по результатам голосования

Фото: Peter Dejong / AP

Россия лишилась места в совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), следует из результатов голосования, проведенного в ходе 28-й Конференции государств-участников организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Россия получила 65 голосов, в то время как для необходимого минимума требовалось 66 голосов. Также сообщается, что от Восточноевропейской группы места в исполнительном совете ОЗХО получили Литва, Польша и Украина.

Ранее Россия призвала Израиль поскорее ратифицировать Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). Отмечается, что Израиль подписал конвенцию, но не ратифицировал ее.

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      Анастасия Заикина
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