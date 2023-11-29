Россия призвала Израиль ратифицировать конвенцию по химическому оружию
Россия призвала Израиль поскорее ратифицировать Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). Слова постпреда РФ при ОЗХО Александра Шульгина приводит РИА Новости.
Он выступил с таким призывом на конференции государств-участников Организации по запрещению химоружия, она проходит в эти дни в Гааге.
Отмечается, что Израиль подписал конвенцию, но не ратифицировал ее. Также среди прочих ее не ратифицировала КНДР. Всего к КЗХО присоединились 193 государства.
Ранее российская делегация на конференции заявила, что США участвовали в поставках на Украину токсичных веществ и передают Вооруженным силам Украины (ВСУ) и наемникам химические средства борьбы с беспорядками.
В октябре президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что представители ХАМАС при вторжении в его страну имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия.