Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:01, 29 ноября 2023Мир

Россия призвала Израиль ратифицировать конвенцию по химическому оружию

Россия призвала Израиль ратифицировать Конвенцию о запрещении химоружия

Фото: Amir Cohen / Reuters

Россия призвала Израиль поскорее ратифицировать Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). Слова постпреда РФ при ОЗХО Александра Шульгина приводит РИА Новости.

Он выступил с таким призывом на конференции государств-участников Организации по запрещению химоружия, она проходит в эти дни в Гааге.

Отмечается, что Израиль подписал конвенцию, но не ратифицировал ее. Также среди прочих ее не ратифицировала КНДР. Всего к КЗХО присоединились 193 государства.

Ранее российская делегация на конференции заявила, что США участвовали в поставках на Украину токсичных веществ и передают Вооруженным силам Украины (ВСУ) и наемникам химические средства борьбы с беспорядками.

В октябре президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что представители ХАМАС при вторжении в его страну имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Российские фигуристы захотели сменить спортивное гражданство. Как на это отреагировали в стране?

      В России подготовят операторов «Охотников»

      Умерла 98-летняя советская актриса Тамара Солодовникова

      Армения в ООН призвала защитить армян Нагорного Карабаха от геноцида

      Более полутонны наркотиков изъяли из подпольной лаборатории в российском регионе

      Муфтий призвал отказаться от публичного обсуждения проблем с миграцией в России

      В России снесли разозливший коммунистов памятник борцу с советской властью

      Москвич донес на обсуждавших Украину посетителей пивного бара у метро

      Столтенберг призвал Украину и НАТО готовиться к трудным боям

      В России призвали Совет Безопасности ООН рассмотреть применение ВСУ химоружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости