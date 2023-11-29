Россиянин получил срок за призывы к диверсиям и оправдание терроризма

В Республике Коми россиянин получил 5,5 года колонии за оправдание терроризма

В Республике Коми уроженец города Ухты получил пять с половиной лет колонии по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. Об этом в среду, 29 ноября, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении ФСБ.

По данным силовиков, проживавший в Нижнем Новгороде мужчина на своей странице в соцсети разместил несколько постов, в которых публично оправдывал терроризм и призывал осуществлять диверсии путем поджога военкоматов. Кроме того, он призывал к посягательству на жизнь одного из государственных деятелей России. Мужчину задержали и позже этапировали в Сыктывкар для проведения следственных действий.

Осужденного лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в течение двух лет.

24 ноября Басманный суд Москвы приговорил россиянку Марию Карташеву к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах России.