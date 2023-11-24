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18:17, 24 ноября 2023Силовые структуры

Живущей в Канаде россиянке дали срок за фейки о Российской армии

Басманный суд заочно осудил на 8 лет живущую в Канаде россиянку за фейки о ВС РФ

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы приговорил россиянку Марию Карташеву к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом сообщает РБК.

Карташеву приговорили заочно, так как женщина уже пять лет живет в Канаде. Она должна будет отбыть срок в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей четыре года нельзя будет заниматься администрированием сайтов.

Уголовное дело возбудили из-за поста про Бучу в Telegram-канале Карташевой, на который подписаны 479 человек. В Канаде женщина неоднократно выходила на акции протеста и была наблюдателем на выборах.

16 ноября Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам лишения свободы художницу Александру Скочиленко. Россиянка, заменившая в супермаркете ценники на таблички с фейками о Вооруженных силах РФ, признана виновной по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

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      Варвара Кошечкина
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