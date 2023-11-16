Подменившую ценники в супермаркете художницу посадили на семь лет. Как ее дело связано с фейками о Российской армии?

Художницу Скочиленко приговорили к семи годам за фейки о ВС России

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам лишения свободы художницу Александру Скочиленко. Россиянка, заменившая в супермаркете ценники на таблички с фейками о Вооруженных силах РФ, признана виновной по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Что известно о деле против художницы?

Александру Скочиленко заключили под стражу в апреле 2022 года. По данным следствия, 31 марта девушка, находясь в магазине «Перекресток», заменила ценники в супермаркете на таблички с надписями, содержавшими, по мнению обвинения, заведомо ложную информацию о Российской армии. Это заметила одна из покупательниц, которая обратилась в правоохранительные органы.

12 апреля россиянке предъявили обвинение, вину она не признала.

Фото: Dmitri Lovetsky / AP

Обвинение попросило приговорить Скочиленко к восьми годам колонии, отметив в качестве смягчающего обстоятельства ее положительную характеристику и участие с благотворительных акциях. По статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ ей грозило до десяти лет колонии, штраф или принудительные работы.

Режиссер Сокуров назвал чудовищным вынесенный Скочиленко приговор

Российский режиссер Александр Сокуров заявил, что в деле Скочиленко нет содержания и преступления. Он назвал приговор чудовищным, а ее дело — унижением судебного процесса.

Приговор не просто строгий, а беда, чудовищный какой-то. Если говорить просто, то содержания у этого процесса никакого. Это предмет для общественной дискуссии. Это не предмет для прокурора, судьи, тут нет содержания, тут нет преступления (...) На мой взгляд, это просто унижение судебного процесса — заставлять прокурора и судью заниматься этой ситуацией. Общественное обсуждение должно быть, дискуссия общественная Александр Сокуров российский режиссер

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Собчак сочла приговор очень страшным

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» заявила, что семь лет колонии, которые получила Скочиленко по делу о фейках — это «очередной страшный приговор». Она также сообщила, что у осужденной художницы проблемы со здоровьем.

У девушки непереносимость глютена и порок сердца (из-за его остановок она часто теряет сознание). Просьбы защиты и главы СПЧ о переведении художницы под домашний арест тоже были проигнорированы Ксения Собчак телеведущая и журналистка

В СПЧ отреагировали на приговор фразой «за убийство дают меньше»

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева назвала безумным и диким вынесенный художнице приговор. По ее мнению, Скочиленко «могли бы вменить хулиганку», а не давать «дикий срок» за подмену ценников.

Меркачева напомнила, что средний срок за убийство в России — шесть лет. А «за акцию, которая не нанесла никому никакого ущерба», приговор оказался слишком суровый, указала она.

«У меня даже нет представления, чем руководствуются люди, которые такие сроки дают. Мне кажется, это какая-то антигосударственная, антиобщественная даже с их стороны акция. Возбудив это дело по уголовной статье, столько внимания к нему привлекли. Этим огромным сроком они потрясли людей. И какой смысл в этом?» — задалась вопросом член СПЧ.

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ весной 2022 года

Закон о наказании за фейки о Российской армии был подписан президентом Владимиром Путиным 4 марта 2022 года.

Так в Уголовном кодексе РФ появилась статья 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». Согласно ей, за это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей. Нарушение закона с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды наказывается лишением свободы до десяти лет или штрафом до пяти миллионов рублей. В случае тяжких последствий наказание составит от 10 до 15 лет лишения свободы.