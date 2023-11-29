Россиянку в шубе задержали на Красной площади с 14 килограммами икры

Россиянку Науманн задержали на Красной площади в шубе с 14 килограммами икры

Россиянку Гулину Науманн, которая устроила фотосессию с 14 килограммами икры на Красной площади в Москве, задержали полицейские. Интервью с ней публикует MSK1.RU.

41-летняя жительница столицы рассказала, что собиралась провести съемку в стиле ретро у Кремля. На видео, которое женщина успела заснять до задержания, она позирует в меховой шапке и шубе, намазывая на хлеб красную икру из большого контейнера. Затем к блогерше и ее помощнице подошли правоохранители и приняли решение отвезти их в отделение.

По словам бизнесвумен, полицейских смутил размер бутерброда и количество икры в контейнере: ее там было 14 килограммов. Кроме того, вопросы вызвал и посыл ролика. «С одной стороны, восхваляют Россию, что люди хорошо живут, а с другой стороны, вроде и нельзя показывать, что хорошо живешь, поэтому как-то так», — пояснила она в разговоре с журналистами.

Предпринимательницу с ее сотрудницей продержали в полицейском участке три часа, выясняя мотивы их действий, а в конечном итоге отпустили без претензий. Москвичке выдали отказ о возбуждении дела об административном правонарушении. При этом какая именно статья КоАП РФ там упоминалась, Гулина не запомнила.

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