Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:50, 29 ноября 2023Ценности

Россиянку в шубе задержали на Красной площади с 14 килограммами икры

Россиянку Науманн задержали на Красной площади в шубе с 14 килограммами икры

Кадр: @naumann_gulina

Россиянку Гулину Науманн, которая устроила фотосессию с 14 килограммами икры на Красной площади в Москве, задержали полицейские. Интервью с ней публикует MSK1.RU.

41-летняя жительница столицы рассказала, что собиралась провести съемку в стиле ретро у Кремля. На видео, которое женщина успела заснять до задержания, она позирует в меховой шапке и шубе, намазывая на хлеб красную икру из большого контейнера. Затем к блогерше и ее помощнице подошли правоохранители и приняли решение отвезти их в отделение.

Материалы по теме:
Троих российских полицейских обвинили в изнасиловании на службе. Почему суд оправдал их?
Троих российских полицейских обвинили в изнасиловании на службе.Почему суд оправдал их?
9 декабря 2021
«Не сдашь оперов — будешь сидеть» Как полицейские задержали наркоторговца, но сами оказались в тюрьме после вмешательства ФСБ
«Не сдашь оперов — будешь сидеть»Как полицейские задержали наркоторговца, но сами оказались в тюрьме после вмешательства ФСБ
9 апреля 2021
Майор Скорость. Как российский полицейский устал бороться с наркодилерами и сам начал продавать амфетамин в даркнете
Майор Скорость.Как российский полицейский устал бороться с наркодилерами и сам начал продавать амфетамин в даркнете
2 декабря 2021

По словам бизнесвумен, полицейских смутил размер бутерброда и количество икры в контейнере: ее там было 14 килограммов. Кроме того, вопросы вызвал и посыл ролика. «С одной стороны, восхваляют Россию, что люди хорошо живут, а с другой стороны, вроде и нельзя показывать, что хорошо живешь, поэтому как-то так», — пояснила она в разговоре с журналистами.

Предпринимательницу с ее сотрудницей продержали в полицейском участке три часа, выясняя мотивы их действий, а в конечном итоге отпустили без претензий. Москвичке выдали отказ о возбуждении дела об административном правонарушении. При этом какая именно статья КоАП РФ там упоминалась, Гулина не запомнила.

Ранее в ноябре образ «типичной славянки» стал трендом у иностранцев. Зарубежные пользовательницы публикуют ролики с хештегом #SlavicGirlChallenge, на которых воспроизводят стереотипные образы представительниц славянских народов.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Российские фигуристы захотели сменить спортивное гражданство. Как на это отреагировали в стране?

      Медведчук назвал причину утраты Киевом поддержки в Европе

      В Казахстане назвали преимущество от укрепления отношений с ЕС и США

      В Минкульте назвали причину отзыва прокатного удостоверения у фильма «Айта»

      Россиянка присвоила предназначенные бойцам СВО 1,5 миллиона рублей

      Российских детей попросили ходить в детский сад в пижамах из-за аварии

      В Европе отменили санкции против сына российского миллиардера

      Названы влияющие на стоимость подержанной машины характеристики

      Никас Сафронов рассказал о попытках прописать Орнеллу Мути в своей квартире

      В грядущем саммите Евросоюза увидели подарок для России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости