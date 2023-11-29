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18:39, 29 ноября 2023Интернет и СМИ

Российская журналистка уличила певицу Наргиз во лжи

Журналистка Жигалова уличила певицу Наргиз во лжи о социофобии

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Популярная российская журналистка, ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова уличила певицу Наргиз Закирову, известную как Наргиз, во лжи во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). О том, что певица соврала о своей социофобии в России, Жигалова рассказала в выпуске шоу «Ох, уехавшие», доступном во «ВКонтакте».

В разговоре с пранкерами, позвонившими певице от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко, Наргиз заявила, что во время жизни в России у нее развилась социофобия. «Я не хотела видеть людей. C этими людьми (россиянами — прим. "Ленты.ру"), у меня нет контакта. (...) У меня начались панические атаки, когда ко мне близко подходили люди», — высказалась она.

Жигалова же опровергла слова певицы. Журналистка заявила, что общалась с Наргиз после ее участия в шоу «Голос». По ее словам, певица активно ездила на гастроли и принимала участие в музыкальных фестивалях. «Мы с ней сталкивались. Ой, как она меня там обнимала, приветствовала», — уточнила ведущая, добавив, что у артистки не было никакой социофобии.

Вован и Лексус опубликовали разговор с Наргиз 29 ноября. В нем она призналась, что спонсирует Вооруженные силы Украины. Также она рассказала, что восхищается президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявила о своем желании сделать татуировку со Степаном Бандерой.

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