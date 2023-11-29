Бойцы ВСУ пожаловались на пробуждение под песню Газманова по утрам

Бойцы ВСУ пожаловались на пробуждение под песню Газманова «Вперед, Россия»

«ПОТОК» / Telegram

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались, что по утрам их будит песня Олега Газманова «Вперед, Россия», которую громко транслируют солдаты с российских позиций. Видео нелегкого пробуждения украинских войск распространил Telegram-канал «ПОТОК».

В полной версии видео обильно звучит ненормативная лексика: такими словами военнослужащие ВСУ описывают свое отношение к выходке российских бойцов.

Ранее сообщалось, что сотрудник департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Сивак подрался с военнослужащим ВСУ из-за песни Михаила Круга «Владимирский централ». Его отстранили от службы, в СБУ подчеркнули, что «такое поведение недостойно военного, особенно в то время, когда тысячи добропорядочных и патриотических сотрудников спецслужбы» воюют на фронте.