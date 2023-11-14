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05:02, 14 ноября 2023Бывший СССР

СБУ отстранила сотрудника после драки с бойцом ВСУ из-за песни Круга

СБУ отстранила сотрудника Сивака после драки с бойцом ВСУ из-за песни Круга

Фото: РИА Новости

Сотрудника департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрия Сивака отстранили после драки с военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Виннице из-за песни Михаила Круга «Владимирский централ». Об этом сообщает в Telegram-канале украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сивака вывели в распоряжение командира. Подразделения внутренней безопасности СБУ проводят служебное расследование.

В ведомстве подчеркнули, что «такое поведение недостойно военного, особенно в то время, когда тысячи добропорядочных и патриотических сотрудников спецслужбы» воюют на фронте.

4 ноября в ресторане «Арталь» праздновали день рождения две компании: бойцов ВСУ и сотрудников СБУ. Гости услышали из зала VIP, где отдыхали представители Службы безопасности, песню Круга. Затем заиграла другая композиция певца, и женщина из компании ВСУ сделала замечание, которое было проигнорировано. Вскоре между мужчинами из двух компаний произошла драка. В результате было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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