Российские военные не позволили бойцам ВСУ высадиться на Кинбурнской косе

Сальдо: российские военные предотвратили высадку бойцов ВСУ на Кинбурнской косе

На Кинбурнской косе была предотвращена высадка бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские военные не позволяют противнику совершить задуманное. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«На наиболее напряженных участках ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. «Ленты.ру») от Алешек до Крынок идет уничтожение вражеской живой силы. На Кинбурнской косе наши военные блокируют попытки противника высадиться на берег», — рассказал Сальдо.

Ранее губернатор Херсонской области сообщил о том, что НАТО руководил подготовкой Киева к форсированию Днепра. По данным разведки, силы противника планировали к 1 ноября взять город Алешки, к 15 ноября — Новую Каховку, к 1 декабря — Чаплинку и к 15 декабря — Геническ.