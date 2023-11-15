Сальдо заявил о роли НАТО при подготовке Киева к форсированию Днепра

Сальдо заявил о руководстве НАТО при подготовке Киева к форсированию Днепра

Операцию по форсированию Днепра Киев готовил под руководством НАТО. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава региона отметил, что подготовка к пересечению Днепра велась долго. На участок фронта стянули лучшую военную и радиоэлектронную технику, а также остатки наемников и наиболее боеспособные из оставшихся боевых частей.

По данным разведки, силы противника планировали к 1 ноября взять город Алешки, к 15 ноября — Новую Каховку, к 1 декабря — Чаплинку и к 15 декабря — Геническ.

«Это был последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами», — резюмирует Сальдо.

Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что российская армия активно обстреливает украинских военных, заблокированных в селе Крынки. За последние дни потери противника составили порядка сотни бойцов.