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14:10, 29 ноября 2023Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Артемовское в ДНР

Минобороны отчиталось о взятии под контроль населенного пункта Артемовское в ДНР

Фото: РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Артемовское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

По данным министерства, за сутки Вооруженные силы (ВС) России отразили три атаки штурмовых групп противника в районе населенных пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 250 бойцов, 5 танков и 12 автомобилей.

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Помимо этого, ВС России удалось поразить американскую артиллерийскую установку M109 Paladin и артиллерийскую систему M777, а также две гаубицы, одну боевую машину и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Ранее российские военные заняли населенный пункт Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР). Новоселовское находится в пределах купянского направления боевых действий. Оно было освобождено подразделениями Западной группировки войск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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