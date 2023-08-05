Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта в ЛНР

Минобороны: освобожден населенный пункт Новоселовское в ЛНР

Российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом журналистам 5 августа сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Новоселовское находится в пределах купянского направления боевых действий. Оно было освобождено подразделениями «Западной» группировки войск.

В конце июля сообщалось, что в районе Новоселовского штурмовые отряды Вооруженных сил России продолжили наступление и смогли продвинуться за сутки на 300 метров в глубину обороны ВСУ.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки российские военные сбили 22 беспилотных летательных аппарата Украины.