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13:53, 5 августа 2023Россия

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта в ЛНР

Минобороны: освобожден населенный пункт Новоселовское в ЛНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом журналистам 5 августа сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Новоселовское находится в пределах купянского направления боевых действий. Оно было освобождено подразделениями «Западной» группировки войск.

В конце июля сообщалось, что в районе Новоселовского штурмовые отряды Вооруженных сил России продолжили наступление и смогли продвинуться за сутки на 300 метров в глубину обороны ВСУ.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки российские военные сбили 22 беспилотных летательных аппарата Украины.

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