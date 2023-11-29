Российского генерал-майора в отставке осудили за изнасилование школьницы

В Екатеринбурге бывшего генерала осудили на 12 лет за изнасилование подростка

В Екатеринбурге суд приговорил к 12 годам лишения свободы генерал-майора в отставке Рамиля Гилязова за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование»), пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и пункту а части 3 статьи 230 («Склонение несовершеннолетней к потреблению наркотических средств») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его сообщников — заведующего отделением выездной паллиативной службы регионального онкодиспансера Ивана Собачева и 40-летнюю Оксану Гортинскую также осудили. Они получили девять и восемь лет колонии соответственно.

Фигурантов задержали в 2022 году. В квартире, где, согласно показаниям потерпевшей, произошло преступление, были найдены алкоголь и наркотики. Пострадавшая — 15-летняя ученица коррекционной школы; она познакомилась с подозреваемыми в соцсети, а те заманили ее в арендованную квартиру.

Отмечается, что Собачев не явился на заседание и объявлен в розыск.