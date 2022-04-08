Обвиняемому в изнасиловании отставному генералу вменили еще две статьи УК

Генерала в отставке обвинили в склонении подростка к употреблению наркотиков

Генерал-майору в отставке Рамилю Гилязову, который вместе с заведующим отделением регионального онкодиспансера обвиняется в изнасиловании девушки-подростка из коррекционной школы, вменили еще две статьи Уголовного кодекса. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает ТАСС.

Сообщается, что офицеру вменили статьи УК РФ «Склонение несовершеннолетней к потреблению наркотических средств» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». По данным агентства, ранее отставному генерал-майору избрали меру пресечения в виде заключения под стражу; в обжаловании ареста россиянину отказали.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержаны двое мужчин по подозрению в изнасиловании подростка: сотрудники правоохранительных органов задержали Гилязова и врача. В квартире, где, согласно показаниям потерпевшей, произошло преступление, найдены алкоголь и наркотики. Потерпевшая — 15-летняя ученица коррекционной школы; она познакомилась с подозреваемыми в соцсети, а те заманили ее в арендованную квартиру, описал детали «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Также сообщалось, что на первой очной ставке потерпевшая не подтвердила факт сексуального насилия: с ее слов, случившееся было по обоюдному согласию. Более того, девушка прежде неоднократно приезжала по вызову к мужчинам, с которыми знакомилась в специальной группе в Telegram.