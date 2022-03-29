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Появились подробности о групповом изнасиловании школьницы в Екатеринбурге

Школьница из Екатеринбурга опровергла, что ее изнасиловали отставной генерал и врач
Начало событий в новости Генерала и врача заподозрили в групповом изнасиловании российской школьницы

Фото: пресс-служба СК РФ

Появились подробности по делу о групповом изнасиловании 15-летней школьницы в Екатеринбурге, по которому задержаны 54-летний генерал-майор Вооруженных сил России в отставке Рамиль Гилязов и его товарищ — 40-летний заведующий отделением областного онкодиспансера Иван Собачев. Об этом сообщает E1.ru.

На первой очной ставке потерпевшая — ученица коррекционной школы — опровергла факт сексуального насилия над ней со стороны подозреваемых. По ее словам, случившееся было по обоюдному согласию. Несовершеннолетняя прежде неоднократно приезжала по вызову к мужчинам, с которыми знакомилась в специальной группе, существующей в Telegram. Она выглядит старше своих лет, высокого роста, из благополучной семьи. Внешне ее диагноз не проявляется, отметил источник.

По его словам, ситуация похожа на развод. У подозреваемых вымогали деньги друзья школьницы. После свидания в арендованной квартире с ними связались неизвестные и предложили заплатить, чтобы «замять» историю. Следствие проверяет эту версию.

Гилязове является ветераном боевых действий в Афганистане и обеих чеченских кампаний, также был в Сирии и Карабахе. Неоднократно был тяжело ранен в боевых точках. Награжден орденом Мужества. Генерал демобилизовался в прошлом году по состоянию здоровья в статусе бывшего начальника управления боевой подготовки Объединенного стратегического командования ЮВО.

Ранее во вторник, 29 марта, сообщалось о задержании отставного генерала и врача по подозрению в групповом изнасиловании подростка. В отношении них возбуждено уголовное дело.

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Любовь Ширижик
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