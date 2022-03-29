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Генерала и врача заподозрили в групповом изнасиловании российской школьницы

В Екатеринбурге задержаны отставной генерал и врач по подозрению в изнасиловании подростка

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали генерал-майора в отставке и врача по подозрению в групповом изнасиловании школьницы. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Задержанные подозреваются в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. В квартире найдены алкоголь и наркотики.

Потерпевшая — 15-летняя ученица российской коррекционной школы. Подросток познакомилась с подозреваемыми в соцсети, а они ее заманили в арендованную квартиру, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Мужчин задержали в ночь на 26 марта

Возбуждено уголовное дело по двум статьям 131 УК РФ («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»).

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Любовь Ширижик
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