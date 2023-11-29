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07:31, 29 ноября 2023Экономика

Средний размер автокредита в России рекордно вырос

«Скоринг бюро»: средний чек по автокредитам в России превысил 1,5 млн рублей
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В октябре 2023 года средний размер автокредита в России рекордно вырос. Об этом со ссылкой на БКИ «Скоринг бюро» сообщает газета «Известия».

Средний чек по кредитам на покупку машины превысил 1,5 миллиона рублей и установил новый исторический рекорд. За последний год он увеличился на 42 процента. По словам директора по продуктам и маркетингу «Скоринг бюро» Игоря Лисянского, причиной стала растущая популярность вторичного рынка, где продаются машины более высокой ценовой категории.

За октябрь россияне взяли займов на 122,7 миллиарда рублей (плюс 110 процентов в годовом выражении), а количество оформленных кредитов выросло до 79,8 единицы (плюс 50 процентов). Как отметили представители отрасли почти две трети всех займов были выданы на машины с пробегом. В ноябре представители рынка ждут сокращения тренда из-за ожидания предстоящих новогодних скидок и акций.

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«В октябре был максимально высокий спрос заемщиков в этом году. На фоне ожидания очередного повышения ключевой ставки и изменения курса рубля клиенты стремились приобрести транспортные средства до изменения процентных ставок по кредитам и стоимости автомобилей», — заявил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

С начала 2023 года россияне набрали автокредитов на 1,03 триллиона рублей, на 88 процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такой объем оказался рекордным для отрасли за всю историю наблюдений, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НКБИ). В топ-5 регионов с максимальным объемом оформленных займов вошли Москва (93,3 миллиарда рублей), Московская область (72,3 миллиарда), Санкт-Петербург (61,5 миллиарда), Краснодарский край (47,5 миллиарда) и Татарстан (45,9 миллиарда).

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      Вячеслав Агапов
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