Россияне набрали рекордное количество автокредитов

Россияне за 10 месяцев 2023 года набрали автокредитов на 1,03 триллиона рублей

За первые десять месяцев 2023 года в России было выдано автокредитов на 1,03 триллиона рублей, что на 88 процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее. Указанный объем оказался рекордным для выдач таких займов в январе-октябре за всю историю наблюдений, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НКБИ).

Аналитики отметили, что по сравнению с показателями выдач автокредитов (0,93 триллиона рублей) в те же сроки 2021 года рост составил менее существенные 10,4 процента.

В топ-5 российских регионов с максимальным объемом набранных россиянами автокредитов в первые десять месяцев года вошли Москва (93,3 миллиарда рублей), Московская область (72,3 миллиарда), Санкт-Петербург (61,5 миллиарда), Краснодарский край (47,5 миллиарда) и Татарстан (45,9 миллиарда).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-октябре 2023 года самую значительную динамику увеличения показателя продемонстрировали Белгородская и Ростовская области — на 115,5 и 109,1 процента соответственно, а в лидирующих Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов росла меньшими темпами — на 58,4 и 68,2 процента.

Как и в случае с октябрьскими данными, где рост выдачи автокредитов в России был зафиксирован на отметке в 41,6 процента, в НКБИ объяснили резкое увеличение объема показателя возобновлением государственной программы льготного автокредитования, а также ростом продаж новых автомобилей. Также текущая динамика объясняется эффектом низкой базы из-за падения выдачи в первой половине 2022 года, отметил директор по маркетингу организации Алексей Волков.