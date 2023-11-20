Россияне стали брать больше автокредитов

Россиянам в октябре 2023 года выдали на 42 % больше автокредитов, чем в 2022-м

В октябре 2023 года россияне получили 79,4 тысячи автокредитов на новые и подержанные машины. В сравнении с данными за аналогичный период 2022-го объем их выдачи вырос сразу на 41,6 процента, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), поступивших в «Ленту.ру».

Указанный рост в НБКИ объяснили прежде всего «радикальным падением выдачи автокредитов в прошлом году».

В то же время по сравнению с сентябрем текущего года на фоне увеличения ставок по кредитам займов на покупку авто россияне получили на 4,2 процента меньше.

В октябрьский топ-5 регионов страны с максимальным количеством автокредитов вошли Москва (5,18 тысячи), Московская область (4,54 тысячи), Санкт-Петербург (4,04 тысячи), Татарстан (3,82 тысячи) и Краснодарский край (3,48 тысячи).

В целом, отмечается в материалах, по сравнению с прошлым годом число выданных автокредитов в 2023 году растет в связи с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран, а также по причине возобновления государственной программы льготного автокредитования.

Согласно проекту федерального бюджета на 2024 год, субсидии на льготное автокредитование запланированы на уровне в 12,3 миллиарда рублей, а на эти же госрасходы в 2025 и 2026 годах закладывается уже 18 и 19,7 миллиарда рублей соответственно.