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08:18, 29 ноября 2023Бывший СССР

Сальдо оценил план НАТО по контрнаступлению ВСУ

Губернатор Сальдо назвал примитивным план НАТО по контрнаступлению для ВСУ
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что НАТО разработала для Вооруженных сил Украины (ВСУ) примитивный план контрнаступления. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он был самый примитивный: в лоб пытаться продавить нашу оборону. Поэтому вооруженные формирования киевского режима лезут во всех направлениях, пытаясь добиться хоть чего-то», — оценил план глава региона.

По его словам, Владимир Зеленский и его окружение считают левобережье Днепра в Херсонской области своим последним шансом, чтобы выслужиться перед Западом. Однако, отметил Сальдо, у них ничего не вышло.

Ранее Владимир Сальдо сообщил о том, что НАТО руководил подготовкой Киева к форсированию Днепра. По данным разведки, силы противника планировали к 1 ноября взять город Алешки, к 15 ноября — Новую Каховку, к 1 декабря — Чаплинку и к 15 декабря — Геническ.

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      Марина Совина
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