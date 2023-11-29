Губернатор Сальдо назвал примитивным план НАТО по контрнаступлению для ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что НАТО разработала для Вооруженных сил Украины (ВСУ) примитивный план контрнаступления. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он был самый примитивный: в лоб пытаться продавить нашу оборону. Поэтому вооруженные формирования киевского режима лезут во всех направлениях, пытаясь добиться хоть чего-то», — оценил план глава региона.

По его словам, Владимир Зеленский и его окружение считают левобережье Днепра в Херсонской области своим последним шансом, чтобы выслужиться перед Западом. Однако, отметил Сальдо, у них ничего не вышло.

Ранее Владимир Сальдо сообщил о том, что НАТО руководил подготовкой Киева к форсированию Днепра. По данным разведки, силы противника планировали к 1 ноября взять город Алешки, к 15 ноября — Новую Каховку, к 1 декабря — Чаплинку и к 15 декабря — Геническ.