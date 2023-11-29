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12:51, 29 ноября 2023Россия

Самый богатый депутат Госдумы решил сложить полномочия

Самый богатый депутат Госдумы 2022 года Блоцкий сложит с себя полномочия

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Самый богатый депутат Госдумы за 2022 год — член фракции КПРФ Владимир Блоцкий — решил сложить полномочия. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщили агентству представители КПРФ, парламентарий решил покинуть Госдуму по собственному желанию.

«Это решение основано на заявлении самого Блоцкого», — рассказал первый замглавы фракции партии в Госдуме Николай Коломейцев.

Депутат Блоцкий задекларировал доход за 2021 год в размере 3,5 миллиарда рублей. Также в 2021 году выяснилось, что Блоцкий владеет двумя автомобилями Porsche.

Сейчас Блоцкий занимает должность зампреда комитета по аграрным вопросам.

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