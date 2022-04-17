Политик из КПРФ назвал источник дохода самого богатого депутата Госдумы

Daily Storm: коллега Владимира Блоцкого назвал источником его дохода продажу бизнеса

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко назвал источник дохода самого богатого депутата Госдумы Владимира Блоцкого. Комментарий политика приводит Daily Storm.

Так, по его словам, депутат от КПРФ, заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Блоцкий заработал состояние на продаже своего бизнеса. Отмечается, что ранее он задекларировал доход за 2021 год в размере 3,5 миллиарда рублей.

«Блоцкий является большим специалистом, в том числе по работе в аграрном комитете, имеет большой опыт работы в рыбной отрасли, поэтому мы относимся к нему в первую очередь как к специалисту», — пояснил Ющенко.

Кроме того, известно, что член КПРФ задекларировал несколько земельных участков и домов. При этом некоторые из них расположены в Великобритании.

В августе 2021 года при ознакомлении с опубликованными Центризбиркомом сведениями об имуществе и доходах кандидатов на выборах в Госдуму выяснилось, что некоторые члены КПРФ владеют автомобилями премиум-класса. Так, было установлено, что кандидат на выборах в Марийском одномандатном избирательном округе №22 Сергей Казанков является собственником Porsche. При этом его коллега Владимир Блоцкий, включенный в список региональной группы №25 от Кировской и Нижегородской областей, как оказалось, владеет двумя автомобилями упомянутой марки.