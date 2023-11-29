Стало известно о готовности ХАМАС продлить перемирие на четыре дня

AFP: ХАМАС готово продлить режим прекращения огня в секторе Газа еще на 4 дня

Палестинское радикальное движение ХАМАС готово продлить режим прекращение огня в секторе Газа еще на четыре дня. Об этом сообщает AFP со ссылкой на близкий к движению источник.

«ХАМАС сообщило посредникам, что готово продлить перемирие на четыре дня и сможет освободить израильских пленных, которых удерживают, в соответствии с условиями существующего перемирия», — сказал источник агентства.

Ранее член политбюро движения Гази Хамад заявил, что ХАМАС хочет продлить перемирие с Израилем в Газе и использует для этого все имеющиеся возможности на переговорах.

Кроме того, арабская газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на неназванных египетских чиновников сообщила, что Израиль и ХАМАС достигли при посредничестве Катара, Египта и США предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня.