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05:15, 29 ноября 2023Мир

Израиль и ХАМАС достигли предварительной договоренности о продлении перемирия

Al-Araby Al-Jadeed: Израиль и ХАМАС предварительно договорились о продлении мира

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Израиль и палестинское исламистское движение ХАМАС достигли при посредничестве Катара, Египта и США предварительной договоренности о продлении перемирия в Газе еще на два дня. Об этом пишет арабская газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на неназванных египетских чиновников.

По данным издания, условия перемирия остаются прежними. Как рассказали источники, ХАМАС намекнуло на наличие контактов с другими группировками в анклаве, в плену у которых еще остаются женщины и дети.

27 ноября гуманитарное перемирие в секторе Газа продлили на два дня, изначально стороны заключили соглашение на четыре дня для обмена пленными. ХАМАС объявило, что перемирие можно будет продлевать на день за освобождение каждых десяти заложников.

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      Марина Совина
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