В США заявили о готовности продлить двухдневное перемирие в секторе Газа

Кирби: продление перемирия зависит от готовности ХАМАС освободить заложников

США готовы продлить двухдневное гуманитарное перемирие в секторе Газа при условии, что радикальное палестинское движение ХАМАС продолжит освобождать израильских заложников. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

«Мы надеемся на дальнейшее продление паузы, это будет зависеть от того, продолжит ли ХАМАС освобождать заложников», — констатировал он.

24 ноября в силу вступило соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня. По условиям сделки, прекращение огня может продлиться максимум 10 дней.

Ранее МИД Катара заявил, что в ходе переговоров были достигнуты договоренности о продлении гуманитарной паузы еще на два дня. Отмечается, что сделка была проведена при посредничестве катарского государства.

