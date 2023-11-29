Стюардессы осудили беременную пассажирку за оголенный живот и довели ее до слез

Стюардессы Qantas осудили беременную пассажирку за наряд и были раскритикованы

Стюардессы авиакомпании Qantas осудили беременную пассажирку за наряд с оголенным животом и довели ее до слез. Об этом сама женщина написала на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Поппи Рэдбоун (Poppy Radbone) собиралась сесть на рейс из Аделаиды в Сидней и столкнулась с критикой членов экипажа. По ее словам, сотрудники авиакомпании задавали ей неудобные вопросы по поводу внешнего вида и не хотели пускать ее на борт. В результате женщина все-таки попала в самолет, однако была очень расстроена.

«Благодарю Qantas за нежелание пускать меня на рейс в Сидней в пятницу [24 ноября], потому что я не вписывалась в "протокол" из-за беременного живота», — написала она в соцсети под фотографией в указанном наряде.

Пользователи сети поддержали Рэдбоун, заметив, что Qantas должно быть стыдно за такое обращение с пассажирами. Позднее авиакомпания принесла клиентке публичные извинения.

Ранее студентку Массачусетского университета Джордин Грэйм заставили снять свою одежду в тематическом парке Disney. По словам 20-летней девушки, сотрудники посчитали ее наряд слишком откровенным и попросили ее переодеться, дав ей в руки футболку с логотипом парка.