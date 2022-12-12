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04:00, 12 декабря 2022Ценности

Студентку заставили переодеться в Диснейленде из-за откровенного наряда

Сотрудники Диснейленда заставили студентку Джордин Грэйм снять топ из-за открытой спины

Фото: unsplash

Студентку Массачусетского университета Джордин Грэйм заставили снять свою одежду в тематическом парке Disney. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Жительница Нью-Джерси, США, рассказала, что отправилась в Диснейленд, расположенный во Флориде, в джинсовых шортах и голубом топе с открытой спиной. По словам 20-летней девушки, сотрудники посчитали ее наряд слишком откровенным и попросили ее переодеться, дав ей в руки футболку с логотипом парка. При этом она отметила, что если бы она отказалась выполнять данную просьбу работников, то ей бы грозил штраф в размере 20 долларов (около 1,2 тысяч рублей).

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Некоторые зрители поддержали действия сотрудников парка, о чем они принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более четырех миллионов просмотров. «Ну, и развела тут из-за этого... Это детский парк… Детям не нужно все видеть», — возмутился один из пользователей.

В то же время были и те юзеры, которые защитили Грэйм. «Как замужняя мама троих детей, я не вижу проблем с твоим топом», «Детям все равно в чем ты. Они хотят кататься на аттракционах», — высказывались они.

В июне охрана задержала посетительницу тематического парка развлечений Disney из-за топа, завязанного на узел на груди. Пользовательница соцсети Фелисия, известная под никнеймом fkeys, пришла в Диснейленд в бордовом летнем топе и джинсовке. По словам героини материала, она неоднократно слышала истории женщин, которых выгоняли из парка за неподобающий внешний вид, и во избежание внимания секьюрити решила не снимать куртку на протяжении всей прогулки.

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Мария Винар
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