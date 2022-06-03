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Охрана задержала девушку в Диснейленде из-за возможности легко развязать ее топ

Охрана Диснейленда задержала блогершу Фелисию за завязанный на узел на груди топ

Кадр: @fkeys

Охрана задержала посетительницу тематического парка развлечений Disney из-за топа, завязанного на узел на груди. На историю, которую она рассказала подписчикам в TikTok, обратили внимание в The Sun.

Пользовательница соцсети Фелисия, известная под никнеймом fkeys, пришла в Диснейленд в бордовом летнем топе и джинсовке. По словам героини материала, она неоднократно слышала истории женщин, которых выгоняли из парка за неподобающий внешний вид, и во избежание внимания секьюрити решила не снимать куртку на протяжении всей прогулки. «Я действительно все это время ходила в куртке, поскольку не хотела выглядеть вызывающе. В то же время другие женщины были одеты в блузки с глубокими вырезами», — призналась блогерша.

Однако на входе в секцию Magic Kingdom охранник остановил девушку за нарушение дресс-кода. «Это случилось месяц назад, но я все еще в шоке. Он остановил меня, просто увидев узел на моем топе», — пожаловалась автор ролика, который стал вирусным и набрал сотни тысяч лайков. Среди просмотревших видео пользователей оказался сотрудник тематического парка, который объяснил поведение коллеги. «Мы останавливаем людей в одежде на завязках спереди или сзади. Словом, во всем, что может легко развязаться», — прокомментировал он.

В мае еще одну блогершу захотели выгнать из тематического парка Disney за откровенный наряд. Пользовательница сети Николь Делосрейес рассказала, что отправилась в Диснейленд во Флориде в черных джинсах и белом кроп-топе на завязках, который был оформлен глубоким декольте. По словам девушки, один из охранников пристыдил ее за одежду, которая якобы нарушает правила посещения парка развлечений.

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Карина Черных
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